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Вопрос о расширении БАМа и Транссиба отложили 

Lenta.ru 2 часа назад
Вопрос о расширении БАМа и Транссиба отложили
Фото: РИА Новости
Расширение провозных мощностей БАМа и Транссиба до 280 млн тонн к 2030 году не войдет пока в корректируемый комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ). Судьбу проекта решено оценить после 2021 года. ОБ этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Уточняется, что угольные компании просили к 2030 году завершить третий этап модернизации БАМа и Транссиба с расширением мощностей до 280 миллионов тонн, но РЖД подготовили проект расширения только до 211 миллионов тонн. Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук напомнил, что изменения в КПМИ вносятся часто, поэтому в том, чтобы отложить вопрос о БАМ-3 не будет критических последствий.
Одной из главных задач национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» остается повышение уровня экономической связанности России за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры, гарантированного обеспечения доступной электроэнергией. На эти цели выделено свыше трех триллионов рублей.
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Автоновости , Владимир Савчук , РЖД
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