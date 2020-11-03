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Российский министр признался в нарушениях дорожных правил 

Lenta.ru 4 часа назад
Российский министр признался в нарушениях дорожных правил
Фото: РИА Новости
Министр юстиции России Константин Чуйченко признался в нарушениях правил дорожного движения. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Комментируя предложение МВД повысить штрафы для нарушителей на дорогах, он заявил, что каждый активный водитель нарушал когда-то правила. «Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас», — отметил Чуйченко, добавив, что раньше, работая адвокатом, он много времени проводил за рулем и неоднократно подвергался административному взысканию в виде штрафа.
Москвичам приготовили новый штраф
Ранее россиянам назвали пять важных изменений в ПДД. Среди них — исчезновение возможности стоянки и остановки на «островке безопасности», смягчение требований к тонировке, использование любых модификаций медицинской аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) попадут в отдельную категорию участников дорожного движения. Детям до семи лет разрешат использовать их на тротуарах и в пешеходных зонах.
Проект нового КоАП РФ дорабатывается с учетом позиции заинтересованных госорганов и организаций, а также на основе предложений граждан по результатам публичного обсуждения.
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Автоновости , Константин Чуйченко , МВД , ИТАР-ТАСС
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