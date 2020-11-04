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Водителям столицы посоветовали «переобуть» авто до 10 ноября 

РИАМО и ещё 3 29 минут назад
Синоптик дал совет столичным водителям
Фото: CC0 / DarkoStojanovic /
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве летнюю автомобильную резину пора начинать менять на зимнюю, желательно сделать это до 10 ноября, сообщает «Интерфакс».

«До конца недели снега в столице по прогнозам не видно», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что 4 ноября в столице температура будет плюс 8-10 градусов, по Подмосковью — до плюс 11 градусов. 5 ноября в регионе прогнозируется плюс 7-10 градусов, 6 ноября — плюс 6-8 градусов, 7 ноября — плюс 5-10 градусов.
Он добавил, что начало следующей будет переходным. 9 ноября температура ожидается от плюс 3 до плюс 8 градусов. А с 10 ноября в регионе прогнозируют похолодание на 5-6 градусов. Затем будет слабоположительная температура в дневное время и слабоотрицательная по ночам, поэтому самое время сменить на машинах летнюю резину на зимнюю. Это можно сделать в ближайшие выходные.

«При понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой», — пояснил синоптик.

Он также посоветовал не ждать устойчивого снежного покрова, который прогнозируется в столице в конце ноября. ​
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Автоновости , Роман Вильфанд , Интерфакс
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