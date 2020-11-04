На Алтае инспектор ГИББД бегом догнал джип нарушителя. Забавное видео выложил в Сеть Телеграм-канал Hue. Инспектор ГИБДД догнал и остановил автомобиль, которым управлял пьяный водитель.

Дело было в Алтайском крае. В полицию позвонили из села Соузга, сообщили, что сильно нетрезвый гражданин разъезжает на Honda CR-V.

Увидев нарушителя, экипаж ДПС велел ему остановиться, но тот это требование проигнорировал и спокойно покатил дальше. Но сотрудники ГИБДД так просто не сдаются. Видеокамера запечатлела стремительный спурт инспектора, догнавшего авто. Ну а там уже дело минуты — подбежал второй инспектор, водителя извлекли из-за руля.