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Инспектор ГИБДД бегом догнал пьяного водителя в городе РФ 

Ирина Лебедева 1 час назад
На Алтае инспектор ГИББД бегом догнал джип нарушителя. Забавное видео выложил в Сеть Телеграм-канал Hue. Инспектор ГИБДД догнал и остановил автомобиль, которым управлял пьяный водитель.
Дело было в Алтайском крае. В полицию позвонили из села Соузга, сообщили, что сильно нетрезвый гражданин разъезжает на Honda CR-V.
Увидев нарушителя, экипаж ДПС велел ему остановиться, но тот это требование проигнорировал и спокойно покатил дальше. Но сотрудники ГИБДД так просто не сдаются. Видеокамера запечатлела стремительный спурт инспектора, догнавшего авто. Ну а там уже дело минуты — подбежал второй инспектор, водителя извлекли из-за руля.
Как ранее писал «Рамблер», в Москве бдительные граждане задержали пьяного водителя, назвавшегося влиятельным чиновником со связями. Люди держали оборону у джипа и четыре часа не давали ему сесть за руль.
Автоновости , Видео , Honda , Honda CR-V , ГИБДД
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