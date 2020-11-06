Электромобили будут эвакуировать людей в России

Электромобили и метрополитен теперь можно использовать для эвакуации населения при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при радиоактивном и химическом загрязнении местности, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"Эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро и электромобилями", — говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.

Отмечается, что это положение содержит новый национальный стандарт "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций". ГОСТ уже утвержден Росстандартом и вступит в действие с 1 июня 2021 года.

В стандарте описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей. Там же содержатся способы эвакуации людей в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнения и других ЧС.