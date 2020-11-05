Subaru раскрыла дату премьеры спортивного купе

Компания Subaru раскрыла дату премьеры нового спортивного купе BRZ. Как следует из видеотизера, презентация двухдверки состоится через две недели, 18 ноября. О новинке официально известно немногое: Subaru показала только переднюю оптику и фрагмент переднего крыла.

Инсайдеры предполагают, что новый Subaru BRZ и его двойник Toyota GT86 сохранят прежнюю архитектуру, однако шасси будет модернизировано, а место 2,0-литрового атмосферного 205-сильного двигателя займёт оппозитный четырёхцилиндровый безнаддувный мотор 2.4 мощностью по меньшей мере 220 лошадиных сил.

Новый Subaru BRZ, первый тизер

Силовой агрегат будет сочетаться с 6-скоростной «механикой», но помимо ручной коробки передач клиенты смогут заказать новый «автомат» с возможностью переключения подрулевыми лепестками. Привод на заднюю ось и общий форм-фактор купе с посадочной формулой 2+2 оснанутся без изменений, однако дизайнеры японских фирм переосмыслят экстерьер и интерьер спорткаров.

Известно, что Subaru BRZ дебютирует раньше соплатформенного купе Toyota GT86, но это не значит, что в продажу двухдверки поступят в том же порядке. Вероятно, в США стартовая цена на новые спорткары не превысит 30 тысяч долларов (2,33 миллиона рублей). В Россию японские купе едва ли вернутся: Subaru BRZ покинул наш рынок из-за низкого спроса в 2015-м, Toyota GT86 — в 2016 году.