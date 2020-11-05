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В России создадут единую систему навигации на дорогах 

Motor.ru 2 часа назад
Без «Яндекса» и Google: в РФ создадут единую систему навигации на автодорогах
Фото: © mymechanic.ru
Минтранс решил создать Федеральную государственную информационную систему навигации на автодорогах, или ФГИС НАД. Данные о новой платформе, которая не будет зависеть от карт «Яндекса» и Google, обнаружил «Коммерсантъ» на сайте госзакупок.
В объявленном в середине октября тендере указано, что в разработку единого российского навигатора будет вложено 48 миллионов рублей, а исполнителем станет подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Планируется, что система будет создана к 2027 году.
ФГИС НАД будет получать данные от дорожных IT-сервисов, объединять их с регулярно обновляющимися картами дорог, а также следить за автомобилями с помощью ГЛОНАСС.
Таким образом, российская система будет самодостаточной и независимой от данных из других источников, в том числе и «не всегда достоверных», а также исключит дублирование данных. На карты будут занесены верифицированые объекты транспортной инфраструктуры, посты полиции и таможни.
ФГИС НАД поможет усовершенствовать логистику, что повлечет за собой снижение стоимости транспортных услуг, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе Минтранса. Кроме этого, за счет анализа безопасности движения на опасных участках дорог может снизиться смертность при ДТП.
На сегодняшний день российские навигационные сервисы опираются во многом на карты «Яндекса» и американского Google. По мнению экспертов, создание конкурентоспособной системы и потребует значительных вложений, причем не только единовременных: поддержка и регулярное обновление данных может обойтись государству в десятки миллионов рублей ежегодно.
Ранее на этой неделе стало известно, что в Москве в ближайшее время появятся новые камеры, которые смогут распознавать использование смартфона за рулем и непристегнутые ремни и автоматически штрафовать водителей на 1500 и 1000 рублей соответственно.
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Автоновости , Яндекс , Минтранс РФ , Google
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