Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В России начали собирать хэтчбеки Kia Rio X

Автостатиещё 2
1 час назад
На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге стартовала сборка кросс-хэтчбеков Kia Rio X (до рестайлинга эта модель называлась Rio X-Line). Там же налажено производство обновлённого Rio в кузове седан и нескольких моделей Hyundai.
В России начали собирать хэтчбеки Kia Rio X
Фото: © Kia© Kia
Kia Rio X отличает дизайн в стиле кроссовера, 195-миллиметровый дорожный просвет, а также новая задняя светотехника с характерной «световой подписью». Вслед за обновленным седаном, хэтчбек обзавёлся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней. В салоне появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.
Kia
Гамма двигателей Rio X для российского рынка осталась прежней. Она включает бензиновые четырехцилиндровые «атмосферники» объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Пару им составляет шестиступенчатая «механика» или автомат с таким же количеством передач.
Kia Rio X, он же в прошлом Rio X-Line, был разработан специально для России. В 2020 году на долю кросс-хэтчбека пришлось около 50 процентов от общего объёма продаж Rio. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь на российском рынке реализовали 58 689 экземпляров Rio. С таким показателем модель остаётся самой популярной иномаркой в стране.
Дата старта продаж обновленного Kia Rio X, как и цены, пока не названа. Седан Rio уже продается и стоит от 814 ,9 тысячи рублей.
Петербургский завод работает с полной загрузкой – пять дней в неделю, в три смены. На производство одного легкового автомобиля уходит около 15 часов, в этом процессе, кроме рабочих, задействованы 245 роботов. Помимо Kia Rio и Rio X на предприятии налажена сборка Hyundai Solaris и Creta.
Автоновости,Kia Rio,Hyundai Solaris,Hyundai,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители