В России начали собирать хэтчбеки Kia Rio X

На заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге стартовала сборка кросс-хэтчбеков Kia Rio X (до рестайлинга эта модель называлась Rio X-Line). Там же налажено производство обновлённого Rio в кузове седан и нескольких моделей Hyundai.

Фото: © Kia © Kia

Kia Rio X отличает дизайн в стиле кроссовера, 195-миллиметровый дорожный просвет, а также новая задняя светотехника с характерной «световой подписью». Вслед за обновленным седаном, хэтчбек обзавёлся объёмными бамперами, иной радиаторной решеткой, воздухозаборником большего размера, новыми противотуманками и фарами со «слезами» ходовых огней. В салоне появилась современная мультимедийная система с расширенными возможностями.

Kia

Гамма двигателей Rio X для российского рынка осталась прежней. Она включает бензиновые четырехцилиндровые «атмосферники» объемом 1,4 или 1,6 литра, которые выдают 100 и 123 лошадиные силы соответственно. Пару им составляет шестиступенчатая «механика» или автомат с таким же количеством передач.

Kia Rio X, он же в прошлом Rio X-Line, был разработан специально для России. В 2020 году на долю кросс-хэтчбека пришлось около 50 процентов от общего объёма продаж Rio. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с января по сентябрь на российском рынке реализовали 58 689 экземпляров Rio. С таким показателем модель остаётся самой популярной иномаркой в стране.

Дата старта продаж обновленного Kia Rio X, как и цены, пока не названа. Седан Rio уже продается и стоит от 814 ,9 тысячи рублей.