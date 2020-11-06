К 2026 году Bentley электрифицирует 100% моделей 

© Bentley / Предвестником электрических Bentley можно считать футуристичный EXP 100 GT, дебютировавший летом 2019 года. Концепт оснастили четырьмя электромоторами и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода около 700 километров. А в его салоне можно найти не только привычную кожу, но и шпон дуба с вкраплением меди, органическую ткань из отходов виноделия, кварцевый камень Камбрия, а также шерсть.