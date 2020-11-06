Как отличить джип от псевдовнедорожника 

Автоэксперты издания «Свободная пресса» рассказали читателям, как отличить настоящий внедорожник от кроссовера, который маркетологи продают под видом джипа. Ниже серия признаков, которые помогут не ошибиться в процессе выбора.

Настоящий внедорожник обязан иметь раму, уверяют специалисты. Она помогает автомобилю, который преодолевает каменистые преграды, а также оборудован силовыми бамперами, порогами и лебедками, не развалиться по дороге. Рамные внедорожники выдерживают огромные нагрузки, чего нельзя сказать об их безрамных собратьев.

Еще один признак реального джипа — раздаточная коробка с пониженной передачей или полный привод. В этом списке нет места кроссоверам, у которых можно на непродолжительно время заблокировать муфту.

Внедорожные шины — обязательный атрибут внедорожника. Она позволяет ездить по тем местам, где из салона даже выходить не хочется. Если дилера предлагают купить джип на шоссейной резине, то к внедорожникам он имеет весьма опосредованное отношение, отметили эксперты.

Когда речь заходит о подвесках, то у правильного внедорожника они должны быть зависимыми: спереди и сзади. В этом вопросе особе внимание надо обратить на артикуляцию подвески и угол скрещивания осей. Чем меньше их показатели, тем более внедорожным считается автомобиль.

Геометрия кузова у джипа должна быть с соблюдением углов въезда и съезда по 45 градусов. По словам специалистов, «чтобы бампера не мешали». Максимальный угол рампы позволит водителю не повиснуть на перегибе рельефа. И еще: чем больше клиренс, тем лучше.

Блокировки играют не менее важную роль в вопросе выбора внедорожника. Наличие хотя бы двух позволит отнести автомобиль к категории «джип».

Днище внедорожника должно быть изготовлено из листовой стали. Если использованы куски пластика, значит производитель априори не предполагает движение своего детища по непроходимым дебрям.