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Как отличить джип от псевдовнедорожника 

Павел Тиунов 4 часа назад
Как отличить джип от псевдовнедорожника
Фото: ТАСС
Автоэксперты издания «Свободная пресса» рассказали читателям, как отличить настоящий внедорожник от кроссовера, который маркетологи продают под видом джипа. Ниже серия признаков, которые помогут не ошибиться в процессе выбора.
Настоящий внедорожник обязан иметь раму, уверяют специалисты. Она помогает автомобилю, который преодолевает каменистые преграды, а также оборудован силовыми бамперами, порогами и лебедками, не развалиться по дороге. Рамные внедорожники выдерживают огромные нагрузки, чего нельзя сказать об их безрамных собратьев.
Еще один признак реального джипа — раздаточная коробка с пониженной передачей или полный привод. В этом списке нет места кроссоверам, у которых можно на непродолжительно время заблокировать муфту.
Внедорожные шины — обязательный атрибут внедорожника. Она позволяет ездить по тем местам, где из салона даже выходить не хочется. Если дилера предлагают купить джип на шоссейной резине, то к внедорожникам он имеет весьма опосредованное отношение, отметили эксперты.
Когда речь заходит о подвесках, то у правильного внедорожника они должны быть зависимыми: спереди и сзади. В этом вопросе особе внимание надо обратить на артикуляцию подвески и угол скрещивания осей. Чем меньше их показатели, тем более внедорожным считается автомобиль.
Геометрия кузова у джипа должна быть с соблюдением углов въезда и съезда по 45 градусов. По словам специалистов, «чтобы бампера не мешали». Максимальный угол рампы позволит водителю не повиснуть на перегибе рельефа. И еще: чем больше клиренс, тем лучше.
Блокировки играют не менее важную роль в вопросе выбора внедорожника. Наличие хотя бы двух позволит отнести автомобиль к категории «джип».
Днище внедорожника должно быть изготовлено из листовой стали. Если использованы куски пластика, значит производитель априори не предполагает движение своего детища по непроходимым дебрям.
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Автоновости , интернет-издание "Свободная пресса"
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