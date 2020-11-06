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В Москве запретят ездить по выделенным полосам

Моя Москва.онлайн
3 часа назад
С 7 ноября в Москве проезд по всем выделенным полосам будет разрешен только для городского транспорта, такси, машин экстренных служб (скорая, пожарные, полиция) автомобилей коммунальных служб и велосипедов, сообщает Дептранс Москвы. Ездить на личном транспорте по выделенке будет запрещено даже по выходным и праздничным дням. Напомним, что в столице автолюбители могли ездить по полосе общественного транспорта по выходным и праздничным дням. Осенью знаки, разрешающие использование выделенки обычными водителями, начали снимать, но водителей не штрафовали.
В Москве запретят ездить по выделенным полосам
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн
С 7 ноября за езду по полосе общественного транспорта придется заплатить от 3 000 рублей.
Автоновости,
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