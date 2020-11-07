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Volkswagen приготовился к «гонке вооружений» с Tesla 

Lenta.ru 2 часа назад
Volkswagen готов к «гонке вооружений» с Tesla
Фото: Reuters
Немецкий автопроизводитель Volkswagen приготовился к «гонке вооружений» на рынке электромобилей после окончания пандемии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы немецкого автогиганта Герберта Дисса (Herbert Diess).
По словам Дисса, в долгосрочной перспективе изменения климата станут главной проблемой человечества. В перспективе ближайших 5-10 лет зеленая повестка окончательно изменит мировой авторынок и выведет электромобили и экологичный транспорт на первый план.
Чтобы не стать Nokia в мире автомобилей и нагнать мирового лидера в области производства электрокаров — американскую компанию Tesla, — Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электромобилей.

«Если вы не можете адаптироваться к новым реалиям достаточно быстро, вы не выживете на рынке», — констатировал Дисс.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей в Европе растут настолько высокими темпами, что в ближайшем будущем регион сможет отобрать лидерство у Китая по данному показателю. Однако в ЕС в отличие от Китая пока не создана качественная инфраструктура, а также непопулярны государственные субсидии на покупку электромобилей.
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Автоновости , Tesla , Volkswagen , Герберт Дисс , ЕС , Bloomberg
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