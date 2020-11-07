Volkswagen готов к «гонке вооружений» с Tesla

Немецкий автопроизводитель Volkswagen приготовился к «гонке вооружений» на рынке электромобилей после окончания пандемии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы немецкого автогиганта Герберта Дисса (Herbert Diess).

По словам Дисса, в долгосрочной перспективе изменения климата станут главной проблемой человечества. В перспективе ближайших 5-10 лет зеленая повестка окончательно изменит мировой авторынок и выведет электромобили и экологичный транспорт на первый план.

Чтобы не стать Nokia в мире автомобилей и нагнать мирового лидера в области производства электрокаров — американскую компанию Tesla , — Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электромобилей.

«Если вы не можете адаптироваться к новым реалиям достаточно быстро, вы не выживете на рынке», — констатировал Дисс.