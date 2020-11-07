Названы самые продаваемые автомобили в России 

В октябре на российском авторынке самыми популярными легковыми автомобилями по объемам продаж стали машины отечественного производства — LADA Granta (12 756 штук) и LADA Vesta (11 853 штуки).
В тройку лидеров вошел также южнокорейский седан Kia Rio (9251). Четвертое место занял Hyundai Creta (6688).
Популярностью у россиян также пользовались Volkswagen Polo (5642), Hyundai Solaris (5271), Renault Logan (3926), LADA Largus (3743), Toyota RAV4 (3676), Skoda Rapid (3320), сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».