«Пристегните ремешок». Водителей ждут неприятные изменения

На новых штрафах граждане могут разориться.
Для российских автолюбителей приготовили изменение, которое будет способно их разорить. Отмечается, что это связано с новой методикой выявления нарушений на дорогах, сообщает KONKURENT.RU.
Речь идет о новых дорожных камерах. Такие приборы установили пока только в Москве. Они способны фиксировать тех водителей, которые не пристегнуты ремнями безопасности или разговаривают в ходе движения по телефону.
Отмечается, что новые приборы были установлены еще в феврале. Однако, пока шли испытания оборудования, водители не получали предписаний о штрафах.
Теперь же испытания закончились, и приборы начнут работу в штатном режиме. Согласно сообщениям Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы, новое оборудование способно самостоятельной собрать необходимый материал. На основании этой информации сотрудники Госавтоинспекции будут выносить соответствующие постановления.
Напомним, что за езду с непристегнутым ремнем безопасности водителю грозит штрафная санкция в размере 1 тыс. руб. Телефонный же разговор за рулем во время движения может стоить 1 тыс. 500 руб.