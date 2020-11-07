«Пристегните ремешок». Водителей ждут неприятные изменения

На новых штрафах граждане могут разориться.

Для российских автолюбителей приготовили изменение, которое будет способно их разорить. Отмечается, что это связано с новой методикой выявления нарушений на дорогах, сообщает KONKURENT.RU.

Речь идет о новых дорожных камерах. Такие приборы установили пока только в Москве. Они способны фиксировать тех водителей, которые не пристегнуты ремнями безопасности или разговаривают в ходе движения по телефону.

Отмечается, что новые приборы были установлены еще в феврале. Однако, пока шли испытания оборудования, водители не получали предписаний о штрафах.

Теперь же испытания закончились, и приборы начнут работу в штатном режиме. Согласно сообщениям Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы , новое оборудование способно самостоятельной собрать необходимый материал. На основании этой информации сотрудники Госавтоинспекции будут выносить соответствующие постановления.

Напомним, что за езду с непристегнутым ремнем безопасности водителю грозит штрафная санкция в размере 1 тыс. руб. Телефонный же разговор за рулем во время движения может стоить 1 тыс. 500 руб.