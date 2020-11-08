МЧС обратилось к россиянам с предупреждением

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Российским водителям следует озаботиться своевременной заменой летних автомобильных шин на зимние. В противном случае автолюбители рискуют столкнуться с очень неприятными последствиями, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

С предупреждением к россиянам, владеющих машиной, обратилось Главное управление МЧС России по Московской области, выпустив памятку, в которой говорится, что использование летней резины в холодное время года повышает риск в том числе выезда автомобиля с дороги. Как отмечают спасатели, в такой ситуацию машину может очень легко занести.

Другими весьма важными факторами, которые существенно повышению опасность вождения автомобиля на летних шинах зимой являются многократное увеличение тормозного пути и повышение вероятности опрокидывания машины. Водителей Приморья уже предупредили о возможном гололёде региональные синоптики.