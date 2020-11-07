Автомобили Tesla получат модем 5G и режим точки доступа 

Электромобили Tesla , как известно, отличаются от своихконкурентов наличием опции доступа к интернету. Сначала моделиоснащали модемами 3G, затем после внедрения новых технологийвладельцы авто могли воспользоваться и 4G, теперь же транспортные средства снова ждет обновление.

В список оснащения новых электрокаров от американского брендавойдут 5G-модемы, а также точка доступа к сети скоростногоинтернета. Как рассказали инженеры, внедрение новых технологий не только делает машины более комфортными для водителей и пассажиров, но и улучшают обратную связь от системы авто. Еще с 2017 года компания получает видео со своих транспортных средств, с помощью внедренного сервиса.

Такие данные собирали только с согласия владельцев машин, чтопомогло улучшить беспилотные технологии, так как изучалиразработчики не только работу моделей, но и поведение людей. Один из пользователей Сети, а по совместительству хакер, рассказал, что компания готовится обновить систему, добавив новые Bluetooth, модем 5G и точку доступа.