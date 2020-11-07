Ещё
Далее:
Читайте также:
Рейдерский захват завода
Рейдерский захват завода Новинка в Okko ⟶

Автомобили Tesla получат модем 5G и режим точки доступа 

Car.ru 4 часа назад
Автомобили Tesla получат модем 5G и режим точки доступа
Фото: Car.ru
Электромобили Tesla, как известно, отличаются от своихконкурентов наличием опции доступа к интернету. Сначала моделиоснащали модемами 3G, затем после внедрения новых технологийвладельцы авто могли воспользоваться и 4G, теперь же транспортные средства снова ждет обновление.
В список оснащения новых электрокаров от американского брендавойдут 5G-модемы, а также точка доступа к сети скоростногоинтернета. Как рассказали инженеры, внедрение новых технологий не только делает машины более комфортными для водителей и пассажиров, но и улучшают обратную связь от системы авто. Еще с 2017 года компания получает видео со своих транспортных средств, с помощью внедренного сервиса.
Такие данные собирали только с согласия владельцев машин, чтопомогло улучшить беспилотные технологии, так как изучалиразработчики не только работу моделей, но и поведение людей. Один из пользователей Сети, а по совместительству хакер, рассказал, что компания готовится обновить систему, добавив новые Bluetooth, модем 5G и точку доступа.
Видео дня. В столице автомобилистам запретили ездить по выделенным полосам
Car.ru: последние новости
«Пристегните ремешок»: водителям в Москве готовят неприятные изменения «Пристегните ремешок»: водителям в Москве готовят неприятные изменения В Санкт-Петербурге стартовало производство нового Kia Rio X В Санкт-Петербурге стартовало производство нового Kia Rio X Синоптик посоветовал автовладельцам сменить шины Синоптик посоветовал автовладельцам сменить шины
Комментарии
Автоновости , Tesla
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение