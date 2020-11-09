Водителям назвали нужные покупки, чтобы «пережить» зиму

Пережить зиму за рулем так, чтобы не мерзнуть, а под рукой было все самое необходимое – непросто, так как о некоторых вещах все равно легко забыть. Зимнюю резину точно нужно сменить, а еще купить омыватель для стекол. В этот момент кажется, что больше ничего и не понадобится, но это не так.

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Эксперты « Лайфхакер а» составили специальный чек-лист того, чем точно необходимо успеть закупиться до наступления холодов. Автомобилистам рекомендуют приобрести Пускозарядное устройство для двигателя (ПЗУ), чтобы не «застрять» на дороге, когда аккумулятор на морозе «сел». По этой же причине стоит купить и кабели для аккумулятора, чтобы «прикурить» машину от другого автомобиля, если она не заводится.

Также советуют купить размораживатель для замков. Это специальная жидкость, которая выделяет тепло при испарении, она позволит открыть двери, если из-за повышенной влажности или перепада температур они «замерзнут». А для того, чтобы не примерзали уплотнители дверей и окон, их стоит смазывать силиконовой смазкой.

Если предпочитаете кататься по бездорожью, вам определенно пригодятся цепи противоскольжения и антипробуксовочные траки. Если первое приспособление будет полезно для горной местности или для дорог, где много льда, а второе поможет без посторонней помощи «выбраться» из рыхлого снега или грязи.

Кроме того, специалисты советуют иметь всегда с собой скребок для снега, лопату и перчатки, чтобы пережить снегопады. Также стоит приобрести поляризационные очки, которые, в отличие от обычных, блокирует отраженные от белого снега лучи солнцы.