У водителей-пьяниц в России будут конфисковывать машины. Такие поправки МВД предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой. По его словам, обществу приходится платить «слишком дорого» за пьяных за рулем.

По ныне действующим законам повторное вождение в нетрезвом виде грозит штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до двух лет, лишением прав на три года. Самое строгое возможное наказание — лишение свободы до двух лет.