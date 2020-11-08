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У пьяных российских водителей будут отбирать автомобили 

Майк Габриелян 3 часа назад
У водителей-пьяниц в России будут конфисковывать машины. Такие поправки МВД предложило внести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

«Министерство внутренних дел выступило инициатором конфискации автотранспортного средства при повторном управлении в пьяном виде», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Колокольцев назвал это предложение вынужденной мерой. По его словам, обществу приходится платить «слишком дорого» за пьяных за рулем.
МЧС обратилось к россиянам с предупреждением
По ныне действующим законам повторное вождение в нетрезвом виде грозит штрафом от 200 до 300 тысяч рублей, обязательными работами до 480 часов, принудительными работами до двух лет, лишением прав на три года. Самое строгое возможное наказание — лишение свободы до двух лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что москвичи четыре часа не пускали пьяного водителя за руль.
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Автоновости , Видео , МЧС , МВД
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