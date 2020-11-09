Chery привезет в РФ еще один новый кроссовер

Китайская марка Chery сертифицировала в России новый кроссовер — Tiggo 4 с приставкой Pro. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет модели выезжать на дороги страны, появилось в открытой базе Росстандарта, однако сроки выхода новинки на рынок пока неизвестны.

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro продается в Китае под индексом 5x. По габаритам новинка для российского рынка аналогична «стандартному» Tiggo 4: его длина составляет 4318 миллиметров, ширина — 1831 миллиметр, а высота — 1662 миллиметра. Колесная база равна 2610 миллиметрам.

В ОТТС для кроссовера заявлен уже знакомая по Tiggo 4 «турбочетверка» 1.5, развивающая 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Пару двигателю составит шестидиапазонный преселективный «робот», привод — только передний. Спереди кроссовер получит независимую подвеску McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади — независимую рычажную.

В ходе обновления на домашнем рынке Chery Tiggo 5x лишился 1,5-литрового турбомотора: чтобы снизить цену, его заменили менее мощным атмосферным двигателем.

В сентябре Chery вывела на российский рынок Tiggo 7 Pro , который заменил в линейке китайской марки Tiggo 7 — на сайте Chery кроссовер занесен в список «архивных моделей». Аналогичным образом может сложиться судьба Tiggo 4, который может исчезнуть из российского модельного ряда с появлением Pro-версии. Однако в случае «семерки» новинка отличалась от стандартной габаритами, внешностью и моторами, а также увеличенным на 200 000 рублей ценником.

На сегодняшний день в России доступен кроссовер Chery Tiggo 4 в шести комплектациях и с тремя бензиновыми моторами мощностью 113, 122 и 147 лошадиных сил. Топовому турбомотору положен только «робот», остальные сочетаются с «механикой» или вариатором. Стоимость модели варьируется от 999 900 1 339 900 рублей.