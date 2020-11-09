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Продажи Jaguar Land Rover в октябре на российском рынке снизились на 20% 

Car.ru и ещё 3 2 часа назад
Продажи Jaguar Land Rover в РФ резко снизились
Фото: Car.ru
Британский бренд Jaguar Land Rover во втором месяце осени нынешнего года в РФ продала только 805 новых автомобилей, что на 20% меньше, чем за аналогичное время ушедшего года. В большинстве случаев на рынке покупали внедорожники компании.
В январе-октябре этого года на территории России фирма Jaguar Land Rover реализовала больше 5,6тысячи новых транспортных средств, это на 32% меньше, нежели дилерам удалось поставить за то же время минувшего года. С начала года российские водители приобрели 4,8 тысячи внедорожников бренда из Великобритании (-29%) и еще 767 легковых машин марки Jaguar (-47%). При этом в июле-сентябре в салонах компании находилось небольшое количество автомобилей производителя, в связи с невозможностью сборки новинок весной в связи с ограничениями.
Известная в РФ организация «Лиза Алерт» получит от Jaguar Land Rover три внедорожника, благодаря универсальности которых сможет осуществлять поиск пропавших граждан в труднодоступных точках страны и даже в условиях плохой погоды, чем существенно поможет активистам. Компания, помимо того, десятки лет сотрудничает с Красным Крестом, предоставляя представителям данной структуры необходимые для работы автомобили.
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Комментарии
Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover , Международный комитет Красного Креста
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