Продажи Jaguar Land Rover в РФ резко снизились

Британский бренд Jaguar Land Rover во втором месяце осени нынешнего года в РФ продала только 805 новых автомобилей, что на 20% меньше, чем за аналогичное время ушедшего года. В большинстве случаев на рынке покупали внедорожники компании.

В январе-октябре этого года на территории России фирма Jaguar Land Rover реализовала больше 5,6тысячи новых транспортных средств, это на 32% меньше, нежели дилерам удалось поставить за то же время минувшего года. С начала года российские водители приобрели 4,8 тысячи внедорожников бренда из Великобритании (-29%) и еще 767 легковых машин марки Jaguar (-47%). При этом в июле-сентябре в салонах компании находилось небольшое количество автомобилей производителя, в связи с невозможностью сборки новинок весной в связи с ограничениями.