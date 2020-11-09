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В РФ может появиться еще один китайский автозавод 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
В РФ может появиться еще один китайский автозавод
Фото: Car.ru
GAC Motor планирует наладить производство машин в РФ. Фирма уже преступила к изучению данного вопроса, однако конкретные решения на сегодняшний день пока отсутствуют.
Представители компании отметили, что GAC Motor в настоящее время занимается предварительным исследованием в вопросе локализации производства на территории РФ. В настоящее время исследование находится пока на начальной стадии.
Специалисты отметили, что сначала молодому бренду нужно заняться развитием сети и продаж, выяснить какие авто станут драйвером таких реализаций.
Юй Цзюнь, являющийся генеральным менеджером GAC Motor, заявил в рамках автомобильного форума на территории СПб, что в ближайшую пятилетку главной задачей фирмы будет реализация авто в РФ, а также их локализация. По его мнению, данный процесс можно реализовать при сотрудничестве российских фирм.
На сегодняшний день GAC Motor предлагает на территории России 3 модели. Речь идет о минивэне GN8 за 2 700 000 — 3 500 000 руб., кроссе GAC GS5, а также GS8. Стоит отметить, что объемы реализаций бренда в период январь-сентябрь текущего года составили 141 экземпляров авто.
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