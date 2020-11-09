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Как убрать со двора брошенный автомобиль? 

Car.ru 2 часа назад
Как убрать со двора брошенный автомобиль
Фото: Car.ru
Во многих российских дворах можно встретить ржавый автомобиль, который годами стоит без движения и только портит пейзаж, захламляя дворовую территорию. При этом, никто из жильцов точно не знает, кому принадлежит данный автомобиль. Как законно избавиться от этой груды металлолома? Давайте разбираться.
Правда, может случиться, что брошенный автомобиль числится в угоне. Поэтому следует сообщить про подозрительный автомобиль местному участковому. Если машина действительно угнана, то ее со двора обязательно уберут.
Когда машина брошена на газоне или тротуаре, то следует обращаться в ГИБДД. Они быстро отыщут владельца и отправят машину на штрафстоянку.
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