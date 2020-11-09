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Раскрыта цена российского электрокара «Монарх» 

Motor.ru 1 час назад
Раскрыта цена электрокара «Монарх»
Фото: Motor
Компания Monarch объявила о завершении разработки одноименного автомобиля, который станет первым отечественным электрокаром премиум-класса. «Монарх», который пока готовится к сертификации, получит стартовый ценник в 58 100 долларов (4,4 миллиона рублей).
Построенный, по заверению создателей, на собственной платформе электрокар с полным названием Monarch Concept достигает в длину 5002 миллиметра, в ширину — 1950 миллиметров, а в высоту — 1420 миллиметров. Колесная база составляет 3070 миллиметров.
На официальном сайте проекта указано, что автомобиль будет предложен в двух модификациях — S 200 и S 400. Первому положена силовая установка мощностью 272 лошадиные силы и батарея на 60 киловатт-часов. Разгон с места до первой «сотни» занимает у такого «Монарха» ровно пять секунд, максимальная скорость равна 250 километрам в час, а запас хода — 372 километрам.
Более мощная версия S 400 оснащена 544-сильной установкой и аккумулятором емкостью 80 киловатт-часов. Заявленное разработчиками время разгона до 100 километров в час составляет 3,2 секунды — всего на 0,1 секунды больше, чем тратит на упражнение топовая Tesla Model 3. S 400 способен разогнаться до 260 километров в час и проехать без подзарядки 407 километров.
По данным РБК, сертификация российского суперседана будет проходить в два этапа: сначала компания выпустит лимитированную партию автомобилей, а позже займется «более масштабной». Изначально будет собрано 10 электрокаров с порядковым номером, которые с 10 ноября будут доступны для заказа партнерам компании и «крупным бизнес-корпорации». Стоимость такого эксклюзива стартует с 150 000 долларов (почти 11,4 миллиона рублей).
Электрокары, которые будут изготовлены позже, получат более скромный ценник: от 58 100 долларов (4,4 миллиона рублей) за S 200 и от 61 000 долларов (4,6 миллиона рублей) за S 400. Тем не менее, новая стоимость оказалась куда выше, чем заявленная в прошлом году: тогда компания озвучивала цену в 1,5 миллиона рублей.
В декабре прошлого года в сети впервые появились снимки прототипа электрокара «Монарх», который не удалось доставить на собственную презентацию. Прототип оказался неходовым макетом: он был закреплен на грузовой платформе, имел неокрашенный кузов и был полностью лишен оптики.
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Автоновости , Tesla , Tesla Model 3
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