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Lexus реализовал в Европе более миллиона автомобилей 

Автостат 1 час назад
Lexus реализовал в Европе более миллиона автомобилей
Фото: Автостат
Компания Lexus осенью 2020 года реализовала в Европе 1-миллионный автомобиль с момента выхода на европейский рынок в 1990 году.
Напомним, Lexus начал свою деятельность в Европе с единственной модели Lexus LS 400, а сегодня предлагает широкую линейку кроссоверов и внедорожников, сообщает пресс-служба японской марки. Более того, каждая из моделей обладает версией с гибридной силовой установкой: Lexus RX и семиместная модификация Lexus RX L, среднеразмерный кроссовер Lexus NX и компактный кроссовер Lexus UX, который был выпущен в 2019 году и быстро стал бестселлером в Европе. Также большим спросом на территории России и рынках Восточной Европы пользуются флагманский внедорожник LX и среднеразмерный внедорожник GX. В совокупности объем продаж вышеупомянутых кроссоверов и внедорожников бренда составляет более 80% от всех продаж автомобилей Lexus в Европе.
Кстати, из миллиона автомобилей Lexus, проданных в Европе, более четверти приобрели покупатели из России. Всего в нашей стране с 2002 по 2020 год приобретено более 261 тыс. автомобилей бренда. Особой популярностью у российских покупателей пользуются премиальный кроссовер Lexus RX (более 107 тысяч проданных автомобилей), флагманский внедорожник Lexus LX (более 48 тыс. шт.) и кроссовер Lexus NX (более 40 тыс. шт.).
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Автоновости , Lexus LS , Lexus RX , Lexus , Lexus NX , Lexus LX
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