Названа цена нового электромобиля для «избранных»

Российская компания Monarch завершила разработку электрокара. Цена на него будет начинаться от 4,4 миллиона рублей, об этом пишет РБК.

Новый электромобиль, который называется «Монарх», станет доступен в двух версиях — S200 и S400 (272 и 544 лошадиных сил соответственно). Комплекты батарей будут на 60 или 80 киловатт-час. Сначала выпустят ограниченную партию автомобилей, отметили в компании. Всего планируется собрать 30 машин, 10 из которых будут «именными».