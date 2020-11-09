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Россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей с начала года 

RT на русском 3 часа назад
Россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей
Фото: РИА Новости
Россияне купили более 3,8 млн подержанных автомобилей на 2 трлн рублей в январе — сентябре 2020 года.
Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Больше всего потратили на машины японской марки Toyota — 330 млрд рублей.
Далее следуют Lada (154 млрд рублей) и Mercedes (142 млрд рублей).
Как отметили эксперты, на приобретение автомобилей известных брендов, среди которых KIA, BMW, Nissan, Hyundai и Volkswagen, пришлось более 60% от всей суммы, потраченной на подержанные машины.
Ранее заместитель главного редактора радио «Автодор» Сергей Смирнов в беседе с Newinform оценил ситуацию на российском авторынке.
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Автоновости , Hyundai , Nissan , BMW , Kia , Lada , Toyota , Volkswagen , Сергей Смирнов , Автодор
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