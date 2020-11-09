BMW Group представляет новый BMW 5 серии 

Ключевые нововведения: дизайн, подчеркивающий представительную внешность и спортивный шарм, интерьер, усиливающий ощущение премиальности и роскоши, инновационные технологии в области систем помощи водителю и дополнительные функции интеллектуальных сервисов.

Новая глава в успешной истории BMW 5 серии (впервые представленного в 1972 году): продажи по всему миру текущего поколения модели превысили 600 000 единиц. Производство нового BMW 5 серии стартует в июле. Рекомендованная розничная цена в России — от 3 470 000 рублей.

Новые акценты в дизайне: четко структурированные поверхности передней и задней частей кузова, переработанная решетка радиатора стала шире и выше, новые светодиодные фары с более тонкими контурами, адаптивные светодиодные фары с матричной технологией и лазерные фары BMW Laserlight доступны в качестве опции, новые задние фонари с трехмерным эффектом. Все модели теперь с трапециевидными выхлопными патрубками.

Новые цвета кузова и дополнительные оттенки BMW Individual, пакет M Sport с новыми элементами дизайна, дополнительные опции для флагманской модели BMW M550i xDrive (расход топлива: 10,7 л/100 км; выбросы CO2: 246 г/км). Двигатель V8 мощностью 390 кВт/530 л.с. Опциональная тормозная система M Sport теперь с синими или красными суппортами.

• Новые легкосплавные диски диаметром от 18 до 20 дюймов, 20-дюймовые колеса BMW Individual Air Performance впервые доступны в качестве опции. Инновационный дизайн минимизирует вес колес и сопротивление воздуха.

• Детально продуманный дизайн интерьера, опциональный 12,3-дюймовый информационный дисплей (10,25-дюймовый дисплей — теперь стандартное оборудование), автоматический климат-контроль с расширенным функционалом и спортивное кожаное рулевое колесо с новым расположением многофункциональных клавиш. Глянцевое черное оформление центрального тоннеля. Перфорированная отделка сидений Sensatec; комфортные сиденья и новые многофункциональные сиденья М повышенной комфортности, новые декоративные планки в салоне.

• BMW 5 серии M Sport Edition: специальная версия нового седана BMW 5 серии доступна во время запуска продаж ограниченным тиражом 1000 единиц; включает в себя пакет M Sport, краску «металлик» Donington Grey, ранее доступную только для моделей BMW M, и эксклюзивные двухцветные 20-дюймовые колеса BMW Individual Air Performance.

• Усовершенствованная технология BMW TwinPower Turbo: четырех— и шестицилиндровые бензиновые двигатели с оптимизированным непосредственным впрыском; все дизельные двигатели теперь с двухступенчатым турбонаддувом.

• Опциональная система активного рулевого управления теперь более эффективна при маневрировании на низких скоростях.

• Новые системы помощи водителю и дополнительные функции — еще один шаг к автономному вождению. Предупреждение о сходе с полосы — часть опции Ассистент вождения — теперь также с функцией удержания автомобиля в пределах полосы движения. Новая опция Ассистент вождения Professional теперь включает в себя активную навигацию, функцию контроля дорожной разметки и систему предупреждения о столкновении с функцией торможения до полной остановки. 3D-визуализация окружающей местности показывает дорожную ситуацию и возможное вмешательство Ассистента вождения на приборной панели.

• Опциональный Ассистент парковки с дополнительным Ассистентом движения задним ходом.

• Новый регистратор BMW Drive Recorder в BMW 5 серии (часть опционального пакета Ассистент парковки Plus) снимает 40-секундные видео пространства рядом с автомобилем.

• Стандартно установленная операционная система BMW 7.0 открывает массу возможностей для новых приложений и персонализации настроек.

• Умный помощник BMW Intelligent Personal Assistant с расширенным функционалом.

• Новинка в картах BMW Maps: новая облачная навигационная система позволяет чрезвычайно быстро и точно рассчитывать маршрут и время прибытия; данные о трафике обновляются в реальном времени.

Доступные бензиновые модели:

BMW 520i:

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic.

Объем: 1998 см3 Мощность: 135 кВт/184 л.с. при 5 000–6 500 об/мин Крутящий момент: 290 Н·м при 1350–4 250 об/мин Разгон 0–100 км/ч: 7,8 секунды

Максимальная скорость: 235 км/ч Расход топлива: 6,8 л/100 км Выбросы CO2, смешанный цикл: 156 г/км Стандарт выхлопа: Евро 6 BMW 530i xDrive:

Рядный 4-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.

Объем: 1998 см3 Мощность: 183 кВт/249 л.с. при 5 200–6 500 об/мин Крутящий момент: 350 Н·м при 1450–4 800 об/мин Разгон 0–100 км/ч: 6,3 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч Расход топлива: 7,3 л/100 км Выбросы CO2, смешанный цикл: 166 г/км Стандарт выхлопа: Евро 6 BMW 540i xDrive:

Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.

Объем: 2 998 см3 Мощность 250 кВт/340 л.с. при 5 500–6 500 об/мин Крутящий момент: 450 Н·м при 1500–5 200 об/мин Разгон 0–100 км/ч: 4,7 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч Расход топлива: 7,9 л/100 км Выбросы CO2, смешанный цикл: 182 г/км Стандарт выхлопа: Евро 6 BMW M550i xDrive:

Бензиновый двигатель V8, 8-ступенчатая спортивная автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.

Объем: 4 395 см3 Мощность: 390 кВт/530 л.с. при 5 500–6 000 об/мин Крутящий момент: 750 Н·м при 1800–4 600 об/мин Разгон 0–100 км/ч: 3,8 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч Расход топлива: 10,7 л/100 км Выбросы CO2, смешанный цикл: 246 г/км Стандарт выхлопа: Евро 6 Доступные дизельные модели:

BMW 520d (BMW 520d xDrive):

4-цилиндровый рядный дизельный двигатель, 8-ступенчатая коробка передач Steptronic, (BMW xDrive).

Объем: 1995 см3 Мощность: 140 кВт/190 л.с. при 4 000 об/мин Крутящий момент: 400 Н·м при 1750–2 500 об/мин Разгон 0–100 км/ч: 7,5 секунды (7,6 секунды)

Максимальная скорость: 235 км/ч (232 км/ч)

Расход топлива, всего: 5,2 л/100 км (5,3 л/100 км)

Выбросы CO2, смешанный цикл: 137 г/км (139 г/км)

Стандарт выхлопа: Евро 5 BMW 530d xDrive:

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Steptronic, BMW xDrive.

Объем: 2 993 см3 Мощность 183 кВт/249 л.с. при 4 000 об/мин Крутящий момент: 650 Н·м при 1500–2500 об/мин Разгон 0–100 км/ч: 5,5 секунды

Максимальная скорость: 250 км/ч Расход топлива, всего: 5,9 л/100 км Выбросы CO2, смешанный цикл: 155 г/км Стандарт выхлопа: Евро 5