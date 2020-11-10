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В Госдуме высказались о возможном запрете шипованной резины 

РИА Новости и ещё 5 6 часов назад
Депутаты опять обсуждают запрет шипованной резины
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Возможен ли мораторий на шипованную резину, объяснил в интервью радио Sputnikчлен комитета по транспорту и строительству Госдумы, депутат Александр Васильев.
Депутаты между собой обсуждают возможность запрета шипованной резины ради спасения российских дорог практически каждый год, и этот не стал исключением. Но единого мнения по этому поводу по-прежнему нет, рассказал Александр Васильев.

"Мы очень часто этот вопрос обсуждаем. Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину. Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой", — рассказал радио Sputnik депутат.

Введение полного моратория на использование шипованной резины в России в Госдуме отвергают, но о региональных запретах говорят активно, уточнил Александр Васильев.

"Если говорить о введении каких-то мораториев или запретов шипованной резины, то это обсуждалось. Говорили про их введение отдельными субъектами Российской Федерации, например Москвой, или отдельными владельцами дорог, например, госкомпанией "Автодор" или "Росавтодор". Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы. На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог", — считает депутат.

При этом Александр Васильев признает, что в России хватает любителей шипованной резины из-за ее низкой стоимости по отношению к другим зимним аналогам. Таким людям депутат советует изучить европейский опыт.

"Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами "выгрызают" до колеи. Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта", — рассказал депутат Александр Васильев в интервью радио Sputnik.

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Автоновости , Статьи , Александр Васильев , Госдума , ИА Sputnik
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