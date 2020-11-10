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Новый Lexus LS представили в США 

Car.ru и ещё 3 10 ноября 2020
Новый Lexus LS представили в США
Фото: Car.ru
В США представлен американский вариант обновленного Lexus LS.
Новая генерация седана отличается повышенным комфортом и не только. Изменения претерпела технологическая часть. Так, подвеска получила новые настройки пружин и амортизаторов. Благодаря этому улучшена посадка и высадка из автомобиля.
В свою очередь конструкторы изменили стабилизаторы устойчивости, но и это еще не все. Втулки увеличенного размера наполнены специальной жидкостью для повышения качественных характеристик.
Из внешних деталей можно отметить передний бампер, темную отделку решетки радиатора. В топ-версии доступны и адаптивные огни ближнего света.
Car.ru
В моторную гамму вошли двигатели V6 на 3,5 литра с турбонаддувом и без. Также есть и гибридный вариант, получающий дополнительные усилия от аккумуляторной батареи.
Что же касается салона, то производитель уделил отдельное внимание передним креслам, которые получили дополнительный комфорт. Также заслуживает внимания новый мультимедийный блок, снабженный сенсорным дисплеем на 12,2 дюйма.
За океаном Lexus LS предлагается покупателям по цене от 76 000 долларов. Это примерно 5 838 500 рублей.
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Автоновости , Lexus LS , Lexus
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