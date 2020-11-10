Штраф за ремень опробовали на сотрудниках ЦОДД

В Сети появилось фото, где водитель сидит за рулем, но при этом не пристегнулся ремнем безопасности. Автоматическую камеру протестировали на машинах ЦОДД.

Как объяснили московские власти , изображение сделали в рамках проверки функционирования автоматической камеры наблюдения. Работников ЦОДД принудили намерено проезжать под системой мониторинга, не застегивая ремни безопасности. Как продемонстрировал проведенный опыт, технология смогла справиться с поставленной задачей. Сейчас правоохранители еще не выписывают штрафы водителям за смартфон в руке во время езды или не пристегнутый ремень, но технически штрафы уже можно рассылать. Размер материального наказания составляет тысячу рублей.

Недавно ЦОДД предложил автомобилистам перед наступлением холодов снять с личного автотранспорта летние шины и заменить их на зимние. В Москве уже сейчас на отдельных участках появился гололед, зафиксирована температура ниже нуля.