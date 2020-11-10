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В автомобилях BMW обнаружили карту с российским Крымом 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
В BMW обнаружили карту с российским Крымом
Фото: РИА Новости
В автомобилях BMW обнаружили возможность установить карту, на которой Крым указан как часть России. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
По информации издания, отображение полуострова с российским статусом стало доступно с последним обновлением программного обеспечения навигационных систем.
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Представители немецкого автопроизводителя заявили, что компания работает в соответствии с законами тех стран, где продаются ее автомобили. В то же время пользователь может изменить настройки программы.

«BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции», — отметили в компании.

В августе посольство Украины в Финляндии возмутилось из-за того, что в эфире финской государственной телекомпании Yle показали карту, на которой Крым обозначен как российская территория. В посольстве заявили, что «недопустимо отмечать на своих картах» Крым таким образом. Дипломаты потребовали поменять карту.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году вспыхнул военный конфликт в Донбассе. Тогда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине, а Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва эти обвинения отвергает.
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Автоновости , BMW
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