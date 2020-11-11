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Москвичам рассказали, сколько стоит проезд по ЦКАД-3 и как его оплатить 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Названа стоимость проезда по ЦКАД-3
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»
В среду, 11 ноября, будет запущено движение по третьему пусковому комплексу ЦКАД от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга». Длина этого участка составит 105 километров. Он проходит по северо-востоку Подмосковья.
Проезд по ЦКАД-3 будет платным. Стоимость поездки на легковом автомобиле составит 255 рублей, а на грузовом — 830 рублей. Оплатить проезд можно будет при помощи транспондера, банковской картой через сайт или приложение, а также наличными.
При оплате проезда по ЦКАД-3 банковской картой водитель должен приобрести электронный билет. Это можно сделать как на сайте, так и в мобильном приложении ГК «Автодор». Для покупки билета нужно указать маршрут, дату и время поездки, а также государственный номер и категорию машины, сообщает РИАМО.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Ее протяженность предположительно составит более 336 километров. Трассу пустят в обход крупных населенных пунктов Московского региона.
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Автоновости , РИАМО
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