Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый ожидаемый сериал осени
Самый ожидаемый сериал осени Смотреть ⟶

В России захотели разрешить подросткам водить автомобиль 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Как в США: Подросткам в РФ разрешат водить?
Фото: Одиноков / РИА Новости
МВД России захотело разрешить россиянам водить автомобиль в возрасте 17 лет, однако до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на направленный в правительство законопроект, который предполагает масштабные изменения по части контроля и подготовки автомобилистов.
Как подчеркивает издание, сегодня можно сдать экзамен на права в возрасте 17 лет, однако управлять машиной законодательство позволяет только с 18. «За год приобретенные знания и навыки теряются, считают в МВД: нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой», — сказано в законопроекте.
Также министерство намерено изменить правила допуска за руль водителей автобусов и троллейбусов. Предлагается разрешить управлять таким транспортом только тем, кто имеет опыт вождения не менее года. При этом иностранцам с удостоверениями категории С или D нужно будет обменять их на российские.
Кроме того, ведомство предлагает ужесточить сами требования к водителям-иностранцам. Предлагается ввести норму, согласно которой через полгода с момента появления вида на жительство или паспорта России иностранными правами пользоваться будет нельзя.
МВД в частности предлагает не выдавать права тем, кого поймали без прав или в пьяном виде, в течение года после уплаты штрафа или отбытия им административного ареста.
Ранее сообщалось, что в России создадут открытый список с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения (ПДД). Открытая цифровая платформа ГИБДД появится в начале 2021 года. Платформа позволит компаниям проверять своих водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав. В базу данных внесут как россиян, так и иностранцев, нарушивших ПДД.
Видео дня. Легендарный «Москвич»: 90 лет назад был основан АЗЛК
Последние новости
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19 Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19 Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Голикова назвала регионы России с самой высокой заболеваемостью COVID-19 Байден собрал команду для транзита власти Байден собрал команду для транзита власти
Комментарии 16
Автоновости , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение