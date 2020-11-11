Для пешеходов в России на дорогах сделают «шиканы» 

РосдорНИИ по заказу Минтранса разработал проект нового стандарта безопасности пешеходов. Будущий дорожный ГОСТ, призванный снизить к 2024 году смертность в ДТП в 3,5 раза, включает себя Z-образные переходы, «шиканы», а также другие меры по «успокоению движения» и механизм специальной настройки светофора в интересах пешеходов.

В новом документе впервые прописаны условия, которые позволяют устраивать нерегулируемые переходы на четырехполосной дороге. Для этого, по мнению специалистов, необходимо снизить интенсивность трафика до 12 000 автомобилей в сутки и ограничить скорость движения до 60 километров в час. Кроме того, дороги должны быть оборудованы «приподнятой разделительной полосой» и дополнительным освещением.

Согласно новому документу, на двух— и трехполосной дорогах нерегулируемая «зебра» может быть установлена в случае, если ежесуточный трафик не превышает 15 000 машин. В местах с нерегулируемыми пешеходными переходами специалисты рекомендуют ограничивать скорость движения автомобилей до 20 километров в час в жилых зонах, до 30 километров в час на двухполосных дорогах и до 40 километров в час на четырехполосных дорогах в жилых районах и на магистральных улицах.

В новом ГОСТе появились зигзагообразные пешеходные переходы, аналогичные тем, которые применяются на железных дорогах. Z-образная разметка позволит сужать проезжую часть, организовывать дополнительные парковочные места, а также, при необходимости, уменьшать ширину полос.

Кроме того, в новом документе впервые появился термин из Формулы-1. Для дополнительной безопасности пешеходов на дорогах появятся «шиканы» — связки из поворотов, устроенные с помощью островков безопасности, заставляющие водителя сбросить скорость. Данное нововведение можно применять на односторонних или двусторонних улицах с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки, а также без примыканий и выездов со дворов.

В новом документе прописаны условия применения «конфликтного регулирования». Данным термином специалисты назвали настройку светофора, когда на перекрестке машины поворачивают направо, а пешеходы переходят д