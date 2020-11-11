Стартовали продажи двухцветных Lada Vesta 

«АвтоВАЗ» объявил о старте двухцветных Lada Vesta : такой пакет стал доступен для всех кузовов, уровней оснащения модели, включая Vesta Sport. Исключение составляет комплектация Classic и расцветки «Маэстро» и «Фантом». За дополнительные 16 тысяч рублей теперь можно заказать «Весту» с черной глянцевой крышей и черными же корпусами наружных зеркал.

Все Vesta с опциональным пакетом «двухцветная окраска» отличаются от стандартной версии черным глянцевым покрытием крыши и корпусов наружных зеркал. Самый доступный двухцветный седан стоит 678 310 рублей, универсал — 792 900 рублей. Cross-седан обойдется в 830 900 рублей, а Cross-универсал — 871 900 рублей.

В случае с Vesta Sport такой вариант можно выбрать с любым цветом кузова (белый «Ледниковый», красный «Сердолик», ярко-синий «Дайвинг», серый «Тайфун» и серебристый «Платина»), за исключением черного «Маэстро». Стоимость такого седана в комплектации Luxe составляет 1 096 900 рублей, а в исполнении Luxe Multimedia — 1 132 900 рублей.

Vesta Sport комплектуется форсированным до 145 лошадиных сил двигателем 1.8 в паре с механической коробкой передач. Седан разгоняется до «сотни» за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 193 километра в час.

От обычной версии спортивный вариант отличается красными молдингами на бамперах, аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей и 17-дюймовыми дисками с низкопрофильными покрышками. В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а рулевое колесо обшито перфорированной кожей.

Ранее в продажу поступила версия Black , которая доступна не только для Vesta и XRay (точнее, для их Cross-вариантов), но и для и 4x4. Все три модели получили темный салон, а Vesta и XRay еще и черную крышу.

Источник: пресс-служба Lada