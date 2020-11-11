Летающее такси совершило первый полет над Сеулом 

В столице Южной Кореи начались испытания летающих такси, которые входят в правительственный план по внедрению городского воздушного транспорта. В небо над Сеулом поднялся двухместный китайский аппарат EHang, оснащенный автопилотом.
В ходе тестов летающее такси, которое приводится в движение восемью винтами, взлетело на 50 метров над уровнем моря и пролетело 1,8 километра над центральными районами мегаполиса. Весь полет занял около семи минут, сообщает The Korea Herald.
В кабине EHang не было тест-пилотов — машина управлялась посредством системы K-drone, созданной южнокорейскими инженерами. K-drone способна задавать траекторию движения нескольких аппаратов одновременно. Ее возможности создатели продемонстрировали на тестах — система успешно справилась с управлением такси и почтовыми дронами.
Свои разработки в сфере летающего транспорта показали корейские компании Hyundai Motor и Hanwha Systems. Последняя представила Butterfly — персональный воздушный автомобиля, разрабатываемый совместно с американской фирмой Overair. Пока готов только макет: настоящий летательный аппарат будет в три раза больше и получит экологичный и тихий электродвигатель.
Hyundai также показала модель в масштабе 1:3, над созданием которой работает вместе с Uber Technologies. Рабочий образец, в кабине которого смогут разместиться восемь человек, компания обещает представить в течение двух лет. Первые поставки на рынок запланированы на 2028 год.
На прошлой неделе словацкая фирма Klein Vision показала на видео первый полет летающего персонального автомобиля AirCar, оснащенного двумя складными крыльями. Процесс трансформации машины из наземного в воздушный транспорт полностью автоматизирован — водителю даже не нужно покидать кабину.
Источник: The Korea Herald