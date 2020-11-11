Летающее такси совершило первый полет над Сеулом 

В столице Южной Кореи начались испытания летающих такси, которые входят в правительственный план по внедрению городского воздушного транспорта. В небо над Сеулом поднялся двухместный китайский аппарат EHang, оснащенный автопилотом.

В ходе тестов летающее такси, которое приводится в движение восемью винтами, взлетело на 50 метров над уровнем моря и пролетело 1,8 километра над центральными районами мегаполиса. Весь полет занял около семи минут, сообщает The Korea Herald.

В кабине EHang не было тест-пилотов — машина управлялась посредством системы K-drone, созданной южнокорейскими инженерами. K-drone способна задавать траекторию движения нескольких аппаратов одновременно. Ее возможности создатели продемонстрировали на тестах — система успешно справилась с управлением такси и почтовыми дронами.

Свои разработки в сфере летающего транспорта показали корейские компании Hyundai Motor и Hanwha Systems. Последняя представила Butterfly — персональный воздушный автомобиля, разрабатываемый совместно с американской фирмой Overair. Пока готов только макет: настоящий летательный аппарат будет в три раза больше и получит экологичный и тихий электродвигатель.

Hyundai также показала модель в масштабе 1:3, над созданием которой работает вместе с Uber Technologies. Рабочий образец, в кабине которого смогут разместиться восемь человек, компания обещает представить в течение двух лет. Первые поставки на рынок запланированы на 2028 год.