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Тайную коллекцию 88-летних Plymouth пустят с молотка 

Motor.ru 3 часа назад
Тайную коллекцию 88-летних Plymouth пустят с молотка
Фото: VanDerBrink
На аукционе классических автомобилей VanDerBrink в США выставят на продажу огромную коллекцию ретро-автомобилей, собранную американским банкиром Полом Эдером. В коллекции, которую мужчина пополнял многие годы в тайне от всех, есть по-настоящему уникальные модели.
Увлекаться классическими автомобилями Пол Эдер начал несколько десятилетий назад. Однако для его родственников, хобби банкира оказалось настоящим открытием. Обнаружить десятки уникальных ретро-машин удалось только после смерти владельца в помещениях бывшего соляного месторождения.
В тайной коллекции обнаружили 14 моделей Plymouth 1932 года выпуска. Среди любимой марки коллекционера есть очень редкие экземпляры. К примеру, мужчина владел четырехдверным кабриолетом Phaeton, которых существовало всего 259 экземпляров. Кроме того, в гараже обнаружили один из шести когда-либо созданных праворульных «Плимутов», пять классических родстеров, трехосное купе и даже автомобиль, принадлежавший посольству Южной Африки.
Помимо Plymouth, ретро-коллекция включает в себя 50-летние реплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, а также четыре DeSoto 60-х годов и 68-летний Dodge. Самыми молодыми экземплярами коллекционера является Mercedes 280cSE начала 70-х годов и фургон-автовоз Chevrolet 1984 года выпуска.
Судя по представленным фотографиям, огромная коллекция банкира включает как идеально сохранившиеся автомобили, так и экземпляры, требующие серьезной реставрации. Большинство моделей долгое время простояли без движения в помещении, поэтому покрыты толстым слоем пыли. Аукцион пройдет 14 ноября, в процессе которого каждый уникальный ретро-автомобиль можно будет приобрести отдельно.
В середине июня в Калифорнии выставили на продажу пять раритетных Cadillac за 155 000 долларов (примерно 11,8 миллионов рублей по текущему курсу). Винтажную коллекцию, включающую в себя автомобили, выпущенные с 1954 по 1960 год, а также легендарный Eldorado 1976 года выпуска, можно было приобрести только вместе.
Источник: VanDerBrink
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Автоновости , Chevrolet , Cadillac , Plymouth , Dodge
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