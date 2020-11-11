Тайную коллекцию 88-летних Plymouth пустят с молотка 

На аукционе классических автомобилей VanDerBrink в США выставят на продажу огромную коллекцию ретро-автомобилей, собранную американским банкиром Полом Эдером. В коллекции, которую мужчина пополнял многие годы в тайне от всех, есть по-настоящему уникальные модели.

Увлекаться классическими автомобилями Пол Эдер начал несколько десятилетий назад. Однако для его родственников, хобби банкира оказалось настоящим открытием. Обнаружить десятки уникальных ретро-машин удалось только после смерти владельца в помещениях бывшего соляного месторождения.

В тайной коллекции обнаружили 14 моделей Plymouth 1932 года выпуска. Среди любимой марки коллекционера есть очень редкие экземпляры. К примеру, мужчина владел четырехдверным кабриолетом Phaeton, которых существовало всего 259 экземпляров. Кроме того, в гараже обнаружили один из шести когда-либо созданных праворульных «Плимутов», пять классических родстеров, трехосное купе и даже автомобиль, принадлежавший посольству Южной Африки.

Помимо Plymouth, ретро-коллекция включает в себя 50-летние реплики Auburn Boattail Speedster и Cord Roadster, а также четыре DeSoto 60-х годов и 68-летний Dodge . Самыми молодыми экземплярами коллекционера является Mercedes 280cSE начала 70-х годов и фургон-автовоз Chevrolet 1984 года выпуска.

Судя по представленным фотографиям, огромная коллекция банкира включает как идеально сохранившиеся автомобили, так и экземпляры, требующие серьезной реставрации. Большинство моделей долгое время простояли без движения в помещении, поэтому покрыты толстым слоем пыли. Аукцион пройдет 14 ноября, в процессе которого каждый уникальный ретро-автомобиль можно будет приобрести отдельно.