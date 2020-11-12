В России хотят пустить за руль 17-летних 

МВД России подготовило законопроект, в котором в частности прописана возможность управлять автомобилем уже в возрасте 17 лет, но до совершеннолетия поездки можно будет совершать только в сопровождении «водителя-наставника». Как сообщает «Коммерсантъ», документ уже направлен в Белый дом и проходит экспертизу в Аналитическом центре при правительстве.

Согласно действующим правилам, россиянин может записаться в автошколу и сдать экзамен на права в 17 лет, однако управлять автомобилем законодательство позволяет только с 18. В МВД же считают, что за год молодые люди могут растерять приобретенные знания, так что подросткам следует разрешить сесть за руль сразу после успешной сдачи экзамена. Но с оговоркой, что в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B.

Согласно законопроекту, «водитель-наставник» нужен для «оказания помощи в закреплении устойчивых навыков безопасного управления транспортным средством и осуществления контроля за соблюдением ПДД». Причем к «наставникам» будут предъявляться особые требования, которые разработают позднее.

Еще один блок документа посвящен изменению правил допуска за руль водителей автобусов и грузовиков. К управлению предлагается допускать только тех, у которых уже есть опыт вождения не менее года. Кроме того, иностранцам с национальными правами категории С или D потребуется обменять их на российские, предъявив «документ о квалификации». Он нужен для подтверждения прохождения экзамена после «освоения» основной программы обучения, причем сделать это можно будет самостоятельно, без посещения автошколы.

Вместе с тем ужесточаются требования к водителям-иностранцам, получившим вид на жительство в России, и россиянам, приехавшим из-за границы. По нынешним законам они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен, так что им не приходится раз в 10 лет проходить медицинское освидетельствование для продления удостоверения.

В МВД же предлагают ввести новые правила: через полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта иностранными правами пользоваться будет нельзя. На обмен документа дадут 180 дней с момента принятия закона. Исключение сделают только для граждан стран Евразийского экономического союза : они смогут пользоваться ранее выданными национальными правами до окончания срока их действия или в течение десяти лет после выдачи.

Также в ведомстве предлагают не выдавать новое водительское удостоверения лишенным прав автомобилистам (например, за пьяную езду или отказ от освидетельствования) в течение года после «исполнения наказания» — уплаты штрафа или отбытия ареста.