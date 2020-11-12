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В Турции впервые создан собственный автомобиль 

Car.ru 4 часа назад
В Турции впервые создан собственный автомобиль
Фото: Car.ru
Турецкие производители разработали первый автомобиль.
Кроссовер собственного производства будет предложен только на внутреннем рынке страны. Под капотом будет установлен современных электромотор. Его мощность составит 400 лошадиных сил. В паре с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Для разгона до 100 километров в час ему нужно 7,6-секунды. Предельная скорость составляет 250 километров в час. Причем этот показатель ограничен электроникой.
Car.ru
В оснащение кроссовера входит большое количество дополнительных опций, делающих эксплуатацию комфортной и безопасной. Управлять ими можно с помощью продвинутой мультимедиа с цифровым экраном, установленной в салоне.
Серийный выпуск модели начнется в 2021 году. Стоимость новинки будет озвучена после начала массовых продаж и появления машины у местных дилеров. Разработчики не сомневаются в том, что модель сможет привлечь внимание потенциальных покупателей.
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