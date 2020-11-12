В Турции впервые создан собственный автомобиль 

Турецкие производители разработали первый автомобиль.

Кроссовер собственного производства будет предложен только на внутреннем рынке страны. Под капотом будет установлен современных электромотор. Его мощность составит 400 лошадиных сил. В паре с ним будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Для разгона до 100 километров в час ему нужно 7,6-секунды. Предельная скорость составляет 250 километров в час. Причем этот показатель ограничен электроникой.

Car.ru

В оснащение кроссовера входит большое количество дополнительных опций, делающих эксплуатацию комфортной и безопасной. Управлять ими можно с помощью продвинутой мультимедиа с цифровым экраном, установленной в салоне.

Серийный выпуск модели начнется в 2021 году. Стоимость новинки будет озвучена после начала массовых продаж и появления машины у местных дилеров. Разработчики не сомневаются в том, что модель сможет привлечь внимание потенциальных покупателей.