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В ФНС неправильно рассчитали налог на роскошь для многих российских автомобилистов 

Car.ru 2 часа назад
В ФНС неправильно рассчитали налог на автороскошь
Фото: Car.ru
Сотрудники Федеральной налоговой службы рассчиталитранспортные налоги для российских автомобилистов.
Вот только получив уведомления многие водители удивились тому, что владеют машинами стоимостью более 3 миллионов рублей. На самом же деле, рыночная стоимость их автомобилей значительно ниже.
Представители ФНС получили сотни жалоб на неправильно рассчитанный налог и заявили о том, что в системе произошел сбой, который планируют убрать в ближайшее время. В данный момент платить налог не нужно, так как он будет пересчитан автоматически в ближайшее время.
Речь идет о так называемом "налоге на роскошь". Напомним, он производится с учётом постоянно увеличивающегося коэффициента 1,1, действующего в отношении легковых автомобилей не старше трёх лет. Их средняя стоимость составляет от 3 до 5 миллионов рублей. Все машины, которые попадают под этот налог, указаны в специализированном перечне, ежегодно обновляемом представителями Минпромторга России.
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Автоновости , Федеральная налоговая служба , Минпромторг
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