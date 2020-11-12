В ФНС неправильно рассчитали налог на автороскошь

Сотрудники Федеральной налоговой службы рассчиталитранспортные налоги для российских автомобилистов.
Вот только получив уведомления многие водители удивились тому, что владеют машинами стоимостью более 3 миллионов рублей. На самом же деле, рыночная стоимость их автомобилей значительно ниже.
Представители ФНС получили сотни жалоб на неправильно рассчитанный налог и заявили о том, что в системе произошел сбой, который планируют убрать в ближайшее время. В данный момент платить налог не нужно, так как он будет пересчитан автоматически в ближайшее время.
Речь идет о так называемом "налоге на роскошь". Напомним, он производится с учётом постоянно увеличивающегося коэффициента 1,1, действующего в отношении легковых автомобилей не старше трёх лет. Их средняя стоимость составляет от 3 до 5 миллионов рублей. Все машины, которые попадают под этот налог, указаны в специализированном перечне, ежегодно обновляемом представителями Минпромторга России.