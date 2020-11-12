Эксперт рассказал об опасности подростков-водителей

Инициатива МВД РФ , которая предполагает допуск за руль несовершеннолетних водителей после сдачи на права в 17 лет, если рядом взрослый, может привести к тому, что молодые люди возьмут автомобиль и без опытного водителя рядом. Так считает автомобильный эксперт Виталий Архиреев.

«Конечно же, будут происходить случаи, когда вот такой вот «недоводитель» в 17 лет сядет в автомобиль без сопровождения взрослого, и думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Считаю инициативу преждевременной, непродуманной и вообще в принципе непонятно, для чего это сделано, — сказал Архиреев в интервью «ПолитЭксперту».

По его мнению, несовершеннолетним не место за рулем по многим очевидным причинам. Главной из них прежде всего является возраст. Автоэксперт уверен, что в 17 лет ещё рано начинать ездить по дорогам общего пользования.

Законопроект о снижении возраста для управления автомобилем, подготовленный МВД РФ, поступил на рассмотрение Госдумы . В качестве главного аргумента законодатели выдвигают тот факт, что в России сдать на права можно в 17 лет, а за руль садится только после совершеннолетия. По мнению авторов инициативы, за год такие водители всё забывают и становятся на дороге причинами аварий. При этом разрешать выезжать на автомагистрали подросткам предлагается разрешить только в сопровождении водителя с правами категории В на пассажирском сидении.

Как писал NEWS.ru, ранее МВД выступило против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости.