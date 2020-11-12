Автопром в России поддержат программой компонентов

«Мы согласовали с Министерством финансов и с председателем Правительства [Михаилом Мишустиным] запуск с 1 января 2021 года так называемой «программы компонентов», в которой государство будет софинансировать на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30 процентов от общей стоимости инвестиций для реализации данного компонента», — сообщил Морозов.
«Таким образом, мы стимулируем агрегирование и использование совместных технических решений для того, чтобы сконцентрировать инвестиции, сделать их более эффективными с экономической точки зрения. В начале грант будет оформляться как так называемый лёгкий заём, то есть под него не потребуется закладывать имущество предприятий. Будет достаточно заключить с потребителями необходимое количество офтейк-контрактов на соответствующую продукцию. И по мере выполнения планов по реализации проекта этот лёгкий заём будет превращаться в гранты и «прощаться» предприятиям, то есть закрываться исполнением обязательств», — объяснил чиновник планируемую схему поддержки.
«Соответствующая строчка с первым миллиардом рублей в проекте федерального бюджета предусмотрена. И в дальнейшем мы будем с Минфином за счёт дополнительных доходов бюджета добавлять деньги в этот очень важный проект», — резюмировал замглавы Минпромторга.
«Мы должны предпринять все совместные усилия, чтобы простимулировать наших производителей к более высокой локализации и более высокой производительности труда. Очень хорошо, что мы начали задумываться о поддержке экспортной составляющей, это завтрашний день», — сказал сенатор.