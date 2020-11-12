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Российский автопром поддержат «программой компонентов» 

Парламентская газета 3 часа назад
Автопром в России поддержат программой компонентов
Фото: ТИМУР ХАНОВ / ПГ
С начала 2021 года государство будет на грантовой основе софинансировать проекты по производству компонентов для автомобилей, вкладывая до 30 процентов от общей стоимости инвестиций. Об этом на «круглом столе» в Совете Федерации 12 ноября рассказал заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов.
По оценкам автопроизводителей, минимальный объём инвестиций для реализации проекта локализации на ближайшие 8-10 лет составляет 240 миллиардов рублей.

«Мы согласовали с Министерством финансов и с председателем Правительства [Михаилом Мишустиным] запуск с 1 января 2021 года так называемой «программы компонентов», в которой государство будет софинансировать на грантовой основе проекты по производству компонентов для автомобилей в размере порядка 30 процентов от общей стоимости инвестиций для реализации данного компонента», — сообщил Морозов.

По его словам, механизм будет реализован на базе Фонда развития промышленности. Будет создан экспертный совет из главных инженеров крупнейших автопроизводителей, работающих в России. Для того чтобы получить государственную поддержку, производитель компонентов должен иметь в числе потребителей как минимум двух неаффилированных автопроизводителей либо потребителей компонентов.

«Таким образом, мы стимулируем агрегирование и использование совместных технических решений для того, чтобы сконцентрировать инвестиции, сделать их более эффективными с экономической точки зрения. В начале грант будет оформляться как так называемый лёгкий заём, то есть под него не потребуется закладывать имущество предприятий. Будет достаточно заключить с потребителями необходимое количество офтейк-контрактов на соответствующую продукцию. И по мере выполнения планов по реализации проекта этот лёгкий заём будет превращаться в гранты и «прощаться» предприятиям, то есть закрываться исполнением обязательств», — объяснил чиновник планируемую схему поддержки.

Сейчас в Минпромторге готовят проект соответствующего постановления, который планируется внести в Правительство в декабре.

«Соответствующая строчка с первым миллиардом рублей в проекте федерального бюджета предусмотрена. И в дальнейшем мы будем с Минфином за счёт дополнительных доходов бюджета добавлять деньги в этот очень важный проект», — резюмировал замглавы Минпромторга.

В свою очередь, председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подчеркнул, что потенциал у российских автопроизводителей достаточно большой.

«Мы должны предпринять все совместные усилия, чтобы простимулировать наших производителей к более высокой локализации и более высокой производительности труда. Очень хорошо, что мы начали задумываться о поддержке экспортной составляющей, это завтрашний день», — сказал сенатор.

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Комментарии
Автоновости , Андрей Кутепов , Михаил Мишустин , Александр Морозов , Минпромторг , Совет Федерации , Фонд развития промышленности , Минфин
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