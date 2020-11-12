Автопром в России поддержат программой компонентов

«Таким образом, мы стимулируем агрегирование и использование совместных технических решений для того, чтобы сконцентрировать инвестиции, сделать их более эффективными с экономической точки зрения. В начале грант будет оформляться как так называемый лёгкий заём, то есть под него не потребуется закладывать имущество предприятий. Будет достаточно заключить с потребителями необходимое количество офтейк-контрактов на соответствующую продукцию. И по мере выполнения планов по реализации проекта этот лёгкий заём будет превращаться в гранты и «прощаться» предприятиям, то есть закрываться исполнением обязательств», — объяснил чиновник планируемую схему поддержки.