Проезд по «выделенке» могут разрешить ночью

Согласно правилам дорожного движения, по выделенной полосе могут двигаться рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по "выделенке" или остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В пояснительной записке к документу отмечается, что ночью выделенная полоса остается практически пустой, при этом соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, в условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время является необоснованным и странным.