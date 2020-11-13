Проезд по «выделенке» могут разрешить ночью

Депутаты ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, в котором предлагается не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе ночью и при необходимости объезда, сообщил в Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.
Согласно правилам дорожного движения, по выделенной полосе могут двигаться рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси и велосипедисты. Для других транспортных средств за движение по "выделенке" или остановку на ней предусмотрен штраф в размере 1,5 тысячи рублей.
В пояснительной записке к документу отмечается, что ночью выделенная полоса остается практически пустой, при этом соседние полосы могут быть заполнены. Таким образом, по мнению авторов законопроекта, в условиях дефицита улично-дорожной сети запрет выезда на выделенную полосу в ночное время является необоснованным и странным.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 12.17 КоАП РФ примечанием, в соответствии с которым водитель транспортного средства не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также в случае проведения на полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия", — говорится в пояснительной записке.