Водителям усложнят повторное получение прав

Ранее водители, пойманные пьяными за рулем, могли порой получить новые права.

МВД предложили устранить пробел в законодательстве, который позволял водителям, которых лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, тут же получить новые права.

Новый законопроект предусматривает, что пойманные за пьяное вождение или водители, отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование, не получат возможность сдавать экзамены на права до окончания срока административного наказания.

Такая же мера пресечения может быть применена и по отношению к нарушителям, осужденным по уголовной статье, которая запрещает управление автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости.