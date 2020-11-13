Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет 

Компания Renault представила две новинки: фургон Kangoo третьего поколения и новую модель Express на базе румынского Dacia Dokker. Несмотря на внешнюю схожесть автомобилей, они построены на разных платформах, а производство наладят на разных заводах.

Renault Kangoo появился на рынке в 1997 году, а второе поколение представили в 2007 году. Теперь, спустя 13 лет модель, наконец подверглась глубокой модернизации. Kangoo третьего поколения получил полностью оригинальный кузов и обзавелся версией без центральной стойки, основное преимущество которой — дверной проем шириной 1416 миллиметров. Опционально стали доступны система автоматического торможения и дисплей вместо зеркала заднего вида, на которое выводится изображение с задней камеры — новшество для сегмента легких коммерческих фургонов.

Пассажирский Kangoo отличает просторный салон и множество отсеков для хранения вещей. Грузовая модификация в свою очередь доступна в двух вариантах длины кузова: объем базового фургона — от 3,3 до 3,9 кубометра, удлиненного — от 4,2 до 4,9 кубометра. Кроме того, на полу у грузового Kangoo установлены рельсы Easy Inside Rack для облегчения погрузки и разгрузки.

Сборка нового Kangoo будет осуществляться на французском предприятии Renault.

Что касается модели Renault Express , то она станет более доступной альтернативой Kangoo, и ее также предложат в пассажирском и грузовом варианте (объемом от 3,3 до 3,7 кубометра). Express представляет собой модернизированный Dokker с салоном, идентичным Arkana. В список доступного оборудования — медиасистема EasyLink, камера заднего вида и система контроля мертвых зон.

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Производство модели наладят на мощностях завода Renault в Танжере, Марокко.

Технические характеристики нового Renault Kangoo и Express в компании пока не раскрывают. Неизвестны также перспективы появления Kangoo третьего поколения в России — эта модель не представлена на нашем рынке с 2016 года.