В России аннулируют часть водительских прав 

Полицейские предложили аннулировать национальные водительские права иностранцев, у которых есть вид на жительство или гражданство России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект МВД.

Министерство предлагает считать недействительными права иностранцев через шесть месяцев после того, как они получают российский паспорт или вид на жительство.

Иностранцы смогут получить российские водительские удостоверения.

Мера не распространится на россиян, которые постоянно живут за границей и ездят в России по правам других стран. По национальным правам в РФ также продолжат ездить граждане Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии), имеющие вид на жительство.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что власти уже работают над внедрением электронных водительских прав. Одним из возможных вариантов он назвал удостоверение, которое будет интегрировано в смартфон. При необходимости водитель будет предъявлять права прямо с телефона.

Если проект будет реализован, электронное удостоверение станет альтернативой старым правам. Человек, который захочет водить за границей или просто решит иметь пластиковое удостоверение, сможет оформить его в обычном виде, как сейчас.