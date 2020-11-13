«Поехали 2020. Вездеходер» в ЦВК «Экспоцентр» 

14-15 ноября в ЦВК «Экспоцентр» пройдет спортивно-массовое мероприятие «Поехали 2020. Вездеходер». В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и в столице вход на мероприятие будет ограничен.

Ограничения касаются единовременного количества гостей в ЦВК «Экспоцентр». Войти на спортивно-массовое мероприятие «Поехали 2020. Вездеходер» возможно только тогда, когда не достигнут лимит по наполняемости. Новые посетители при достижении лимита будут ожидать своей очереди с соблюдениями требований Роспотребнадзора

Организаторы спортивно-массового мероприятия «Поехали 2020. Вездеходер» на первое место ставят здоровье всех гостей и участников события. К сожалению, нынешняя ситуация не позволяет проводить события в привычном формате. В связи с новыми мерами, которые создают неудобства посетителям мероприятия, организаторы замораживают стоимость билетов — даже в день выставки при покупке в кассах цена входного билета составит 600 рублей.

В мероприятии примут участие спортсмены, призеры Чемпионатов России по мотоджимхане и стантрайдингу, именитые представители российской мотоциклетной культуры. Зрителей планирует удивить дрифт-шоу от команды Сергея Пряхина и другие мастера стихии технических видов спорта.

В рамках спортивно-массового мероприятия «Поехали 2020. Вездеходер» пройдет экспозиция производителей, продавцов, владельцев и фанатов вездеходной техники, внедорожников, автодомов и прицепов, квадроциклов, снегоходов, водного транспорта, мотоциклов, а также других видов техники для активного отдыха и туризма.

Мероприятие состоится с соблюдением всех необходимых мер и требований Роспотребнадзора.

С 10 до 19 часов в субботу, 14 ноября, и с 10 до 17 часов в воскресенье, 15 ноября, во втором павильоне ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне (м. Выставочная/ м. Деловой центр).

Входной билет — 600 рублей.

Детский и студенческий — 300 рублей в день мероприятия.

Детям до 7 лет вход бесплатный.

Больше информации на сайте: poehaliexpo.ru