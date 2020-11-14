Водителям квадроциклов и снегоходов готовят штрафы

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект об увеличении штрафов для водителей тракторов, квадроциклов, снегоходов и других самоходных машин за нарушение правил эксплуатации, сообщает ИА DEITA.RU.

Как следует из текста документа, штрафовать депутаты предлагают за отсутствие защиты на отдельных частях квадроцикла, снегохода или трактора и другие специфические нарушения, не предусмотренные иными статьями КоАП.

Кроме того, собрались штрафовать водителей самоходных машин за движение без устройства блокировки против запуска на скорости. Сейчас за подобные нарушения для граждан прописан штраф в размере всего от 100 до 300 рублей или лишение прав на срок от трёх до шести месяцев. Установлен был размер штрафов еще в 2007 году, и с тех пор за 13 лет не менялся. Теперь гражданам будет грозить штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей.

Срок лишения прав останется прежним. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за последние годы в стране значительно выросла популярность квадроциклов и снегоходов. Поэтому авторы документа предлагают ужесточить административное наказание за такие нарушения.