Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶

Штрафы для водителей повышает Госдума 

Deita.ru 54 минуты назад
Водителям квадроциклов и снегоходов готовят штрафы
Фото: deita.ru
Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект об увеличении штрафов для водителей тракторов, квадроциклов, снегоходов и других самоходных машин за нарушение правил эксплуатации, сообщает ИА DEITA.RU.
Как следует из текста документа, штрафовать депутаты предлагают за отсутствие защиты на отдельных частях квадроцикла, снегохода или трактора и другие специфические нарушения, не предусмотренные иными статьями КоАП.
Кроме того, собрались штрафовать водителей самоходных машин за движение без устройства блокировки против запуска на скорости. Сейчас за подобные нарушения для граждан прописан штраф в размере всего от 100 до 300 рублей или лишение прав на срок от трёх до шести месяцев. Установлен был размер штрафов еще в 2007 году, и с тех пор за 13 лет не менялся. Теперь гражданам будет грозить штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей.
Срок лишения прав останется прежним. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за последние годы в стране значительно выросла популярность квадроциклов и снегоходов. Поэтому авторы документа предлагают ужесточить административное наказание за такие нарушения.
Видео дня. Почему россияне стали чаще покупать новые машины
Deita.ru: последние новости
МВД прокомментировало снижение нештрафуемого порога скорости МВД прокомментировало снижение нештрафуемого порога скорости Пенсии вырастут в России, но не везде Пенсии вырастут в России, но не везде Владельцев частных радаров пугают «уголовкой» Владельцев частных радаров пугают «уголовкой»
Комментарии
Автоновости , Госдума , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение