Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Jaguar может отказаться от нескольких моделей 

Motor.ru 1 час назад
Jaguar может отказаться от нескольких моделей
Фото: Motor
Похоже, новый глава марки Jaguar настроен решительно: в рамках планируемого сокращения убытков компании и увеличения прибыли сразу несколько моделей могут пустить под нож.
Вызванный пандемией коронавирусной инфекции финансовый кризис в автопроме оказал существенное влияние на дальнейшие планы компании Jaguar. Весной ходили слухи о возможном сокращении модельной линейки, если глобальные продажи не восстановятся достаточно быстро, но вторая волна COVID-19 может поспособствовать воплощению в жизнь самых негативных прогнозов. Как сообщает издание The Times со ссылкой на собственные источники в британской компании, Jaguar может отказаться от нескольких моделей. Инициатором этой идеи, по словам инсайдеров, является новый глава марки Тьерри Боллоре.
Окончательное решение о сокращении модельного ряда Jaguar ещё не принято, но первой жертвой в этом случае станет грядущий флагман — электрический седан XJ. Марка уже потратила на его разработку десятки миллионов долларов, но Боллоре обеспокоен его сомнительными перспективами на рынке. Летом премьеру нового XJ уже отложили до третьего квартала 2021 года. Если проект отменят, тем самым британцы поставят крест ещё на трёх перспективных моделях на той же электрической платформе. Другие кандидаты на снятие с производства — седаны XE и XF, популярность которых оставляет желать лучшего.
Видео дня. В Москве увеличилось количество поездок на такси, несмотря на ограничения
Motor.ru: последние новости
Летающее такси совершило первый полет над Сеулом Летающее такси совершило первый полет над Сеулом Для пешеходов в России на дорогах сделают «шиканы» Для пешеходов в России на дорогах сделают «шиканы» Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет Renault Kangoo сменил поколение впервые за 13 лет
Комментарии
Автоновости , Jaguar
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
02:22
Шестилетний ребёнок пошел под суд и попал на видео
ДТП
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
00:50
Водитель устроил шоу на северо-востоке Москвы
Автоновости
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
00:17
Вице-премьер России пострадал в ДТП на Кутузовском
ДТП Статьи
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение