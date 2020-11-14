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Lamborghini анонсировала премьеру нового суперкара с V10 

Motor.ru 4 часа назад
Lamborghini анонсировала суперкар с V10
Фото: Motor
Компания Lamborghini анонсировала премьеру нового суперкара с атмосферным мотором V10. Судя по описанию к тизеру, 18 ноября фирма из Сант-Агата-Болоньезе представит «трековый» заднеприводный Huracan Super Trofeo Omologato (STO). В линейке Huracan лимитированная спецверсия STO придёт на смену исполнению Performante.
Поклонники Lamborghini ждут дебюта экстремального Huracan STO более полугода, ведь впервые прототип двухдверки сфотографировали в середине марта. От обычного заднеприводного Huracan EVO новинка отличится оригинальным обвесом, массивным задним антикрылом и облегчённым углепластиковым кузовом.
По предварительным данным, Huracan STO окажется на 150 килограммов легче, чем заднеприводный Huracan EVO, получит бескомпромиссную настройку шасси и более производительные тормоза. Атмосферный 5,2-литровый V10 под капотом сохранится, причём не исключено, что силовой агрегат будет развивать те же 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, что и на полноприводной версии Performante. В отличие от гоночного Huracan Super Trofeo, купе STO получит доступ на дороги общего пользования.
По слухам, Huracan STO будет выпущен ограниченным тиражом 700 экземпляров. Все подробности о новинке Lamborghini раскроет в среду, 18 ноября. Онлайн-презентация начнётся в 18:00 по московскому времени.
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Автоновости , Lamborghini
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